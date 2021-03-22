نتيجة مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي “البلوز إلى ويمبلي”

تعرف على نتيجة مباراة “تشيلسي وشيفيلد يونايتد” في أهم مباريات اليوم الاحد 21-3-2021، في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي “كأس انجلترا”.

حسم فريق تشيلسي تأهله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي سيقام على الملعب الشهير “ويمبلي”، بفوزه على ضيفه شيفيلد يونايتد (2-0)، والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندي مادلي”.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة (24)، عندما وصلت الكرة من ركلة ركنية من الجهة اليمنى إلى بينجامين تشيلويل على اليسار، الذي أرسلها عرضية أرضية أمام المرمى، ليضعها مدافع شيفيلد يونايتد “أوليفر نوروود” بالخطأ في مرماه.

وسجل النجم الدولي المغربي حكيم زياش الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة (90)، بعدما روض عرضية بينجامين تشيلويل من الجهة اليسرى بقدمه اليمنى بشكلٍ رائع داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية بيسراه سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس شيفيلد يونايتد.

ونقل بث مباشر مباراة “تشيلسي وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وبهذا الانتصار حافظ تشيلسي على سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 14 مباراة، تحت قيادة توماس توخيل، الذي حقق رقمًا قياسيًا هو الأفضل في تاريخ إنطلاقة كل مدربي البلوز، حيث تفوق الألماني على لويز فيليبي سكولاري الذي حقق 12 مباراة بدون هزيمة في عام 2008.