شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات السابق في الأهلي: أتوقع رحيل كهربا.. ورمضان صبحي رفض أودونيزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام سراج، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه يتوقع رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الكرة بالنادي عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:«أتوقع قصر عمر كهربا في النادي الأهلي بعد الأزمات المتلاحقة».
وأكمل:«شعرت بالظلم برحيلي عن النادي الأهلي، ونجلي مرتضى منصور أحمد وأمير عرضا عليّ العمل في الزمالك برواتب مضاعفة ولكني رفضت».
وواصل:«رمضان صبحي تلقى عرضاً من أودونيزي الايطالي وهو لاعباً في الأهلي قبل 4 مواسم ماضية ونصحته بالموافقة على العرض ولكنه فضل لانتتقال لصفوف ستوك سيتي».
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