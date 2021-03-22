شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات السابق في الأهلي: موسيماني رفض لاعبًا نال إعجاب ‏فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سراج، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا الحالي والزمالك السابق كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء في الموسم الحالي.

وكشف سراج التفاصيل خلال تصريحات تليفزيونية:«السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي هو من طلب من الادارة ضم محمد إبراهيم واللاعب كان قريباً بشدة».

وأكمل:«رحيل فايلر كان سبباً في عدم اتمام الصفقة حيث رفض موسيماني التعاقد مع محمد إبراهيم من وجهة نظره الفنية».

وأنهى حديثه:«الزمالك كان يرغب في ضم أكرم توفيق وهو لاعباً في إنبي، واللاعب بكى من أجل الانضمام للأهلي».