شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الإنتاج ودياً اليوم فى الظهور الأول لإيهاب جلال مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عصر اليوم الاثنين، فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية مع الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية، حيث دخل فريق الإنتاج معسكراً مغلقاً هناك حيث يستعد الفريقين لإستئناف مباريات الدوري المقبلة ، وتمثل ودية اليوم الظهور الاول لإيهاب جلال مديراً فنياً للدراويش بعدما تم الاعلان عن تنصيبه مدرباً للفريق الاصفر خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه.

ويستعد فريق الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث استأنف الدراويش تدريباتهم بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب التعادل مع طلائع الجيش بالجولة الاخيرة للمسابقة.

كمايستعد الإنتاج الحربى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 2 أبريل المقبل على استاد الأهلى والسلام بالجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز، وكان الانتاج الحربى قد فاز فى أولى ودياته على مصر المقاصة بهدفين دون رد والتى أقيمت بالقاهرة قبل السفر لمعسكر الاسماعيلية، ويقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 15 مباراة فاز في مواجهتين وتعادل في 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.