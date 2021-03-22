شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعمل فى 5 اتجاهات مختلفة بالزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى تولى المهمة خلفًا للبرتغالى جايمى باتشكو الذى وجهت إدارة القلعة البيضاء الشكر له بعد مواجهة سيراميكا فى بطولة الدورى وتحقيق الفوز بنتيجة 2 / 0، إلا إن توجيه الشكر جاء بسبب تراجع أداء الفريق وتأزم موقفه فى البطولة الأفريقية.

كارتيرون تولى تدريب الزمالك يوم 12 مارس الجارى، بعدما أعلن مسئولو النادى الأبيض عن التعاقد مع الخواجة الفرنسى الذى رحل عن تدريب التعاون السعودى ليبدأ ولايته الثانية مع الزمالك.

وبدأ الديك الفرنسى العمل سريعًا رافضًا اضاعة الوقت، وقاد الزمالك فى مواجهة الترجى التونسى بالمباراة التى اقيمت على ستاد القاهرة يوم 16 مارس، فى إطار منافسات الجولة الرابعة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وخسر الزمالك بهدف، إلا إن المدير الفنى أكد إن هناك العديد من الأعمال سيقوم بها خلال الفترة المقبلة، لعودة الزمالك للمسار الصحيح.

معالجة اللاعبين نفسيًا

فى البداية يحرص كارتيرون على معالجة لاعبى الزمالك من الجانب النفسى، حيث أكد الخواجة فى أكثر من تصريح إن لاعبى الزمالك يُعانون من الضغط النفسى، وهو الأمر الذى ينعكس بالسلب على الأداء، لافتًا إلى إنه سيبذل قصارى جهده من أجل معالجة هذا الشق الهام.

رفع معدل اللياقة البدنية

أكد باتريس كارتيرون أيضًا إن هناك حالة هبوط حاد فى الحالة البدنية للاعبى الزمالك، مشيرًا إلى إن الأداء الذى كان يظهر به اللاعبين فى بطولة الدورى "مستوى خادع" نظرًا لضعف المنافس، والامر ظهر بوضوح عندما بدأ الزمالك خوض منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، مشددًا على إنه سيعمل على رفع معدل اللياقة لدى اللاعبين فى الوقت الحالى.

تطوير الهجوم

أبدى كارتيرون تعجبه من مستوى خط هجوم الزمالك، خاصة بعد رحيل مصطفى محمد الذى احترف بنادى جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، وأكد كارتيرون إن المهاجمين الموجودون حاليًا يحتاجون لتطوير كبير حتى يصبحوا مؤهلين لقيادة الزمالك.

تصحيح الأخطاء

يعمل الفرنسى باتريس على تصحيح الأخطاء التى يقع فيها لاعبى فريقه، سواء فى الجانب الدفاعى أو الهجومى، كما يعمل على معالجة إهدار الفرص، وأكد إن هذا الأمر يحتاج لعمل شاق ومستمر ولم يتم تصحيح تلك الأوضاع فى يوم وليلة.

النظر لقطاع الناشئين

بدأ كارتيرون ينظر لقطاع ناشئين الزمالك، على أمل اكتشاف مواهب جديدة يتم الاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة، مثلما حدث مع أسامة فيصل وحسام أشرف، وأكد طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين إن هناك تنسيق كامل مع الجهاز الفنى للفريق الأول لتصعيد مجموعة أخرى من الشباب بخلاف المجموعة المتواجدة.

وقال يحيى، أن عملية تصعيد العناصر المميزة خلال المرحلة المقبلة بفترة التوقف الدولي، ستتم وفقا لوجهة نظر المسئولين بالقطاع، وكذلك المدير الفني للفريق الأول، حيث ستكون فرصة جيدة لمشاركة هؤلاء الناشئين، سواء في المباريات الودية أو التدريبات.