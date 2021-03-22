شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستضيف سموحة وديا اليوم استعدادا لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف إنبى على ملعبه اليوم سموحة في المباراة الودية المقرر إقامتها بينهما باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريقين لعودة استئناف الدورى.

ويقيم سموحة معسكرا مغلقا بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام بداية من الغد تتخلله مباراتان، حيث يواجه اليوم إنبى، ويختتم المعسكر بلقاء طلائع الجيش بعد غد الأربعاء.

ويستعد سموحه لمواجهة مصر المقاصة في الثاني من أبريل المقبل ضمن فعاليات الجولة السابعة عشرة للدوري، في الوقت الذى يحتل فيه الفريق المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 15 مباراة فاز الفريق في 4 وتعادل في 10 وخسر لقاء وحيدا، أحرز لاعبوه 22 هدفا ومُنى مرماه بـ15 هدفا.

من ناحية أخرى أعرب الهانى سليمان، حارس مرمى سموحة، عن عدم غضبه من عدم اختياره لقائمة المنتخب الوطنى التي تستعد حاليا لمواجهتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، مؤكدا أن كله خير سواء تم اختياره أم لا.

وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة، أنه لن يتنازل عن حلمه بالعودة لمركز حراسة مرمى المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مدربه أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق، الذى يستطيع تأهيل أي حارس مرمى حتى يصل لصفوف المنتخب.