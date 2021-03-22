شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يحذر لاعبى الطلائع من زيادة الوزن فى فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه من زيادة الوزن خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية، مشدداً على أنه سوف يخضع الفريق لقياسات وزن كل فترة للحفاظ على لياقتهم البدنية قبل استئناف مباريات الدوري، ويستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام.

وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى الدفع بمحمد ناصف الظهير الأيسر للفريق فى المباريات الودية التى يخوضها الطلائع خلال فترة توقف الدوري لتجهيزه للمباريات الرسمية بالدوري بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى.

وتعافى محمد ناصف من إصابة شد فى العضلة الخلفية ولكن الجهاز الفنى فضل عدم الاستعجال والدفع به فى مباراة الاسماعيلى لمنحه فرصة أطول للتأهيل ، على أن تكون فترة توقف الدوري فرصة كافية لتجهيزه للعودة للتشكيلة الأساسية للفريق.

ووصل عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لمباراته رقم 101 فى مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريقه للتعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز ، واستطاع بسيونى أن يحقق الفوز فى 40 مباراة بينما تعادل فى 36 لقاء وخسر 25 مواجهة أخرى .

حرص عبد الحميد بسيونى، على مساندة الثنائى عمرو جمال وأحمد سمير هدافى فريقه بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى مباراتى كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية رغم تألقهما الشديد هذا الموسم

وتحدث مدرب الطلائع مع الثنائى هاتفياً لدعمهما معنوياً ومطالبتهما بمواصلة التألق مع الفريق قائلا، "خطوة المنتخب جاية جاية المهم محدش يفقد طموحه ويستمر فى التألق".

ويتصدر أحمد سمير قائمة هدافى الطلائع هذا الموسم برصيد 7 أهداف، كما يحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى خلف حسام حسن، بينما شارك عمرو جمال مع طلائع الجيش فى الموسم الحالى خلال 14 لقاء وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3