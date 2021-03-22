شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقدم هدايا لأسرته من فريقه جالاتا سراي التركي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني وفريق جالاتا سراى التركى على إهداء أسرته بعدد من قمصان فريقه التركى الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الزمالك المصرى.

وأعطى المهاجم المصري والده وشقيقه وطفل صغير في عائلته قميص فريق جالاتا سراي التركى الذي يلعب حاليا معه وقدم أكثر من أداء رائع منذ انضمامه للبلاد الأناضول وسجل 6 أهداف خلال 9 مباريات خاضها مصطفى محمد مع فريقه في الدوري التركى والكأس.

وأنهى مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي التركي أزمة جوازه سفره الجديد وتمكن من استخراج آخر خلال حتى يتمكن من السفر مع المنتخب الوطني لمباراة كينيا المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 25/3/2021.

وكان تردد في اليومين الماضيين أن مصطفى محمد لم يتمكن من السفر إلى كيينا بعد سرقة جواز سفره في تركيا خلال الفترة الماضية وقدومه لمصر بوثيقة مؤقتة لم تمكنه من السفر مع المنتخب إلى رحلة كينيا، ولكن اللاعب أنهى كافة الأمور بجواز سفره الجديد وتأكد سفره مع الفراعنة للمبارة الأفريقية المقبلة.

وكان مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي تعرض للسرقة أنثاء تسوقه في إحدى شوارع بلاد الأناضول، ووفقا لما نشرته موقع صحيفة sabah التركية، المهاجم المصري تعرض لسرقة جواز سفره بعدما فوجئ بعدم تواجده دخل حقيبته الصغرى.

وأضاف التقرير، أن مصطفى محمد يتعرض لأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة وأنه من المحتمل عدم لحاقه بالمعسكر الوطني خلال الفترة المقبلة نظراً لسرقة جواز سفره من داخل حقيبته.