شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: لجنة الزمالك عملت مليون غلطة.. وأنصحهم يقللوا الأخطاء بسبب المتربصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد تامر عبدالحميد دونجا لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر السابق ان اللجنة الثلاثية الموقتة التي تسيير اعمال نادي الزمالك هي من تضع هدية على طبق من ذهب للجماهير والإعلام كي ينتقدوا أدائهم.

وقال دونجا في تصريحات تليفزيونية: «هناك متربصون كثر للجنة يقوفون لهم على خطا وغلطة واحدة لكن نصيحتي لهم ركزوا في عملكم فقط وقللوا الأخطاء».

ووجه دونجا رسالة للجنة التي تدير الزمالك قائلا: «‏المتربصون بكم منتظرين منكم غلطة واحده بس وانتم بتسهلوها عليهم وبتعملوا مليون غلطه».