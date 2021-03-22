شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يخضع لمسحة كورونا قبل انضمامه لمسكر المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا صباح اليوم الإثنين 22/3/2021، استعدادا لانضمامه لتدريبات المنتخب الوطني التي بدأت مساء الأحد.

كان النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وصل إلى مطار القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر قد بدأ مرانه، اليوم، تحت قيادة المدير الفني حسام البدري في استاد القاهرة تحت الأضواء الكاشفة بحضور اللاعبين المحليين وقبل وصول المحترفين، إذ خضع جميع المتواجدين في المعسكر لمسحات كورونا وكذلك تحليل دم للتأكد من سلامة الجميع.

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 8 نقطات من 4 مباريات متفوقًا بفارق الأهداف على صاحب المركز الثاني جزر القمر، فيما يحتل كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب توجو المجموعة برصيد نقطة وحيدة.