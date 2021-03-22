شكرا لقرائتكم خبر عن سراج الدين: نصحت رمضان صبحي بالانضمام لأودينيزي وليس ستوك سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سراج الدين، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، رفض عرضا للانتقال إلى أودينيزي الإيطالي قبل احترافه في ستوك سيتي الإنجليزي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "نصحت رمضان صبحي بالانتقال إلى أودينيزي بدلا من ستوك سيتي، وأبلغته أن الدوري الإنجليزي صعب وليس من السهل أن تكون أول محطة احترافية بعد خروجك من الأهلي إلى البريميرليج، وكان حسام غالي شاهدا على هذه الجلسة وأكد له أنني أتحدث عن مصلحته، ولكن رمضان صبحي لم يستمع للنصيحة".

وأضاف: "نحن من أبرمنا التعاقد مع القوام الحالي للأهلي، مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية ومروان محسن وصلاح محسن، الذى يعد من أفضل المهاجمين، ويستحق بيعه برقم كبير".

وتوقع رحيل محمود كهربا عن الأهلي بنهاية الموسم، مستبعدا فكرة رحيل حسين الشحات؛ لأنه لاعب جيد، ولكن الجماهير تتحامل عليه في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن مارتن يول من أفضل من تولى تدريب الأهلي في الفترة الأخيرة ومن بعده رينيه فايلر، ولكن من الصعب الحكم على بيتسو موسيماني حتى الآن، متمنيا ضم عمرو جمال إلى المقاصة، مؤكدا أن الأهلي الأقرب للفوز بلقب الدوري.