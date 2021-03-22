شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستغني موسمياني عن كهربا خلال الميركاتو الصيفي؟ الأهلي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن رحيل محمود عبدالمنعم كهربا بناء على طلب المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق الأهلي عقب أزمة مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري الممتاز والذي فاز بها المارد الأحمر بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني بقدم النيجيري جونيور أجايي.

ووفقا لما قاله أمير توفيق خلال تصريحاته المتلفزة مساء الأحد، أزمة كهربا اقتصرت على إيقافه لمدة شهر وتغريمه ماليا، ولم يطلب موسيماني رحيله، الأمر نفسه ينطبق على بواليا، فلم يطلب موسيماني إعارته كما يتردد، لأنه هو من طلب ضمه للأهلي.

وعن سؤاله عن رغبة موسيماني، المدير الفني، في الاستغناء عن حسين الشحات من الأهلي قال: «كلام غير سليم وليس منطقي، فلو كان المدرب لا يثق في إمكانيات لاعب ويريد رحيله فلماذا يدفع به بشكل شبه أساسي في كل المباريات؟».

ويلعب الأهلي أمام المريخ في السودان، في الثالث من أبريل المقبل، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.