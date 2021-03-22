شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينهي أزمة جواز سفره قبل مباراة كينيا في تصفيات الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي التركي أزمة جوازه سفره الجديد وتمكن من استخراج آخر خلال حتى يتمكن من السفر مع المنتخب الوطني لمباراة كينيا المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 25/3/2021.

وكان تردد في اليومين الماضيين أن مصطفى محمد لم يتمكن من السفر إلى كيينا بعد سرقة جواز سفره في تركيا خلال الفترة الماضية وقدومه لمصر بوثيقة مؤقتة لم تمكنه من السفر مع المنتخب إلى رحلة كينيا، ولكن اللاعب أنهى كافة الأمور بجواز سفره الجديد وتأكد سفره مع الفراعنة للمبارة الأفريقية المقبلة.

وكان مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي تعرض للسرقة أنثاء تسوقه في إحدى شوارع بلاد الأناضول، ووفقا لما نشرته موقع صحيفة sabah التركية، المهاجم المصري تعرض لسرقة جواز سفره بعدما فوجئ بعدم تواجده دخل حقيبته الصغرى.

وأضاف التقرير، أن مصطفى محمد يتعرض لأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة وأنه من المحتمل عدم لحاقه بالمعسكر الوطني خلال الفترة المقبلة نظراً لسرقة جواز سفره من داخل حقيبته.

وأكد التقرير، أن الأناكوناندا، يحاول حاليا استخراج جواز سفر آخر للحاق بمعسكر المنتخب المقرر بدايته عقب أيام قليلة من الآن، خاصة وأنه أصبح من الأعمدة الأساسية داخل صفوف المنتخب الوطني.