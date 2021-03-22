شكرا لقرائتكم خبر عن «غوميز» يهدي قميصه للسفير الفرنسي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - التقى رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بين شوطي المباراة التي أقيمت بين الهلال والقادسية ضمن الجولة الـ«24» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالسفير الفرنسي لدى المملكة «لودوفيك بوي»؛ الذي حضر تلك المواجهة، هذا وقد أهدى اللاعب الفرنسي غوميز قميصه للسفير الفرنسي في الملعب بعد نهاية اللقاء، هذا وكتب السفير الفرنسي عبر حسابه بـ(تويتر) أنا سعيد لتمكني من تهنئة مواطني بافيتيمبي غوميز ورئيس الهلال بعد الفوز في هذا اللقاء.