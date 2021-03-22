شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية الرياضية» تبث بطولة إكستريم من العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت مجموعة قنوات السعودية الرياضية - الشبكة الرياضية الرائدة في المملكة العربية السعودية، على بث الموسم الأول من سباق إكستريم إي عبر شاشاتها، إذ ستبث الشبكة على الهواء مباشرة ما لا يقل عن خمسة من الراليات الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، حيث ستقام على مدار العام في مواقع مختلفة على مستوى العالم، وسيكون أولها سباق «العلا» في المملكة العربية السعودية، الذي سيكون بدوره أول رالي لإكستريم إي على الإطلاق عندما يقام في 3 و4 أبريل وستتبعه سباقات في دول أخرى مثل السنغال وجرينلاند والبرازيل والأرجنتين، وستستضيف سائقين من الأسماء الكبيرة بمن في ذلك سائقا الفورمولا 1 السابقون جنسون باتون وكارلوس ساينز.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، الذي يشارك في تنظيم السباق الأول الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية: «كان الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية للرياضة هو القوة الدافعة في السماح لنا بتنمية رياضة السيارات في جميع أنحاء المملكة حتى هذه المرحلة وإنه لمن دواعي سرورنا الشديد أنهم اختاروا مواصلة دعم أحداثنا بالاتفاق على بث سباق إكستريم إي في العلا مطلع الشهر المقبل والموسم الذي يليه، والذي يمثل بحد ذاته فجرًا جديدًا لرياضة السيارات على نطاق عالمي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتسويق في إكستريم إي علي راسل: «يسعدنا أن نرحب بالقنوات السعودية الرياضية في عائلة إكستريم إي. بينما نستعد لخوض السباقات لأول مرة في أجواء العلا المذهلة، فقناة السعودية الرياضية أفضل وسيلة لنا للوصول إلى جمهورنا السعودي، إكستريم إي هو شكل جديد ومبتكر من السباقات الكهربائية، مع سائقين من الذكور والإناث من الطراز العالمي، والذي لا يسعى فقط إلى الترفيه فقط بل يسعى أيضًا لتثقيف جمهوره حول القصص البيئية المهمة في نفس الوقت».