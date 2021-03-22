شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال ينتزع بطولة قوى الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انتزع فريق ألعاب القوى بنادي الهلال بطولة المملكة لكأس الاتحاد لألعاب القوى لدرجة الشباب التي أقيمت على مدى 3 أيام على ميدان ومضمار مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، والتي شهدت حضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد، ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان، منافسات البطولة وقاما بتتويج الفائزين. وجاء فوز الهلال بعد أن حقق 145 نقطة، وحل نادي الصفا ثانياً بـ128 نقطة، والوطن ثالثاً بـ91 نقطة.

وفاز العداء علي الماس من نادي الأهلي بميداليتين ذهبيتين في سباق 100م و200م، تأهل من خلالهما لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب في كينيا أغسطس القادم.

وفاز حسين مامام من نادي الشباب بذهبيتي سباق 1500م و3000م، وعايض سعيد من جرش ذهبية سباق 5000م، ومحمد الزاير من الصفا بذهبيتي إطاحة المطرقة ورمي القرص، ومحمد اليامي من الهلال بذهبية الوثب الثلاثي، كما أحرز ذهبية الوثب الطويل، وزميله سعد بخيت ذهبية سباق 400م حواجز، وكذلك ذهبية سباق 110م، وزميلهم بدر ناجي ذهبية الكرة الحديدية، وحقق العداء عزام أبو بكر ذهبية سباق 800م، كما أحرز نادي الهلال ذهبية سباق 4×100م تتابع، وكذلك سباق 4×400م، ونال علي القصاب من الصفا ذهبية القفز بالعصا، وبدر سلطان من النصر ذهبية سباق 400م، وأحمد التاروتي من الصفا ذهبية الوثب العالي، وأحرز سجاد الخزعلي من الصفا ذهبية مسابقة العشاري.