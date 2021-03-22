شكرا لقرائتكم خبر عن بنــي يـــاس يصـــل إلى النقطـــة 48 التاريخيـــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي : أيمن بشير

يواصل بني ياس حلمه بلقب دوري الخليج العربي هذا الموسم الذي يعتبر تاريخي له بكل ما تحمله الأرقام وحقق «السماوي» الفوز الخامس توالياً، وهو الخامس عشر له بعد مضي 22 جولة، حين فاز على ضيفه حتا بهدف المتميز الأرجنتيني خيمينيز ليبلغ حد 48 نقطة للمرة الثانية في تاريخه مما يؤهله إلى كسر الرقم في الجولات الأربع المتبقية.

ويذكر أن موسم 2012-2013 كان الأفضل في تاريخ أرقام نادي بني ياس بالدوري حيث بلغ عدد نقاطه الحالية نفسها، وكان حينها قد سجل 14 انتصاراً.

وحافظ «السماوي» الذي عزز حظوظه بجانب الجزيرة في الفوز باللقب على سجله خالياً من الخسارة للجولة الثامنة توالياً،وكانت آخر مرة يخسر فيها في الدوري في الجولة 14 وبالتحديد أمام الوصل في الثلاثين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يتأثر فريق أبناء المدرب الروماني إيسيلا بغياب هدافه الأبرز البرازيلي جواو بيدرو بعد تألق الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز ومواطنه غاستون سواريز، كما أن بني ياس يدين بفوزه للحارس المميز فهد الظنحاني الذي تألق وخرج بشباك نظيفة للمباراة التاسعة.

وجاء تحقيق الفوز على حتا بوقت مهم للفريق «السماوي» حيث انه سبق فترة التوقف ،وهي فترة كافية لتنفس الصعداء وتجهيز «سهم بني ياس» سهيل النوبي الذي خرج من المباراة بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

ولن تكون مهمة بني ياس سهلة ، ولكنها ليست مستحيلة حيث انه سيجابه عقبة الشارقة ثم شباب الأهلي والظفرة والوحدة على التوالي.

وقال الجناح العصري لبني ياس سلطان الشامسي انهم يحبون التحدي في المباريات الكبيرة و يجتهدون من أجل العلامة الكاملة،مؤكداً أن فريقه حقق قفزة مهمة تذوق بها الصدارة لأول مرة بعدما سرق الفوز أمام حتا.

في الجانب الآخر لم يبق لحتا الأخير إلا مصارعة المستحيل وانتظار تعثر عجمان والفجيرة والفوز في بقية مبارياته لضمان البقاء في المحترفين فهو رغم تحسن مستواه في الفترة الاخيرة لا يملك إلا 8 نقاط، ومن المفارقات أنه استقبل أهدافاً أقل من الفرق الثلاث التي تسبقه في الترتيب ولكن يظل خط هجومه الذي سجل 13 هدفاً فقط هو الأضعف بين أندية الدوري.