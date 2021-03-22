كلبــاء يواصــل حصــاده القياســي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

كسب اتحاد كلباء «كلاسيكو» الساحل الشرقي وأكد علوّ كعبه بالفوز الذي انتزعه من جاره خورفكان2 -1، عبر «ريمونتادا» مثيرة في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة التي جمعتهما على ملعب كلباء، ليكرر «النمور» سيناريو مباراة الدور الأول التي كسبها النمور بنفس النتيجة «رايح جاي».

وواصل كلباء مشوار التألق في موسمه الاستثنائي ووصل إلى النقطة 32 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، فيما توقف خورفكان عند نقاطه ال21 السابقة.

وأكد الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، سعادته بالفوز على جاره خورفكان، الذي جاء بعد معاناة، حيث لعب فريقه شوطين مختلفين تماماً، لافتاً إلى أن البداية لم تكن بالصورة المطلوبة وتأخر فريقه بهدف، لذلك حاول في الشوط الثاني المغامرة عبر الدفع ببعض العناصر لزيادة العدد والهجوم، مع تنويع الهجمات من العمق والأطراف، مشيداً بحماس لاعبيه لاسيما البدلاء الشباب: أحمد عامر وسلطان عادل والهولندي هينريكوس.

في الجانب الآخر، ندب البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان حظ فريقه الذي خسر المباراة في غضون 5 دقائق، وألقى باللائمة على الفرص السهلة التي تسابق لاعبوه إلى إهدارها أمام المرمى واحدة تلو أخرى، حيث كان بإمكانهم قتل المباراة مبكراً.