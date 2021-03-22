شكرا لقرائتكم خبر عن شبـاب الأهلي يستحوذ 79.1 % أمام الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حافظ شباب الأهلي على سجله الخالي من الخسارة للمباراة رقم 12 في دوري الخليج العربي وال19 في كافة المسابقات وحقق فوزاً مستحقاً على الظفرة 2-1، بنسبة استحواذ بلغت 79.1 وهي الأكبر هذا الموسم.

وبات «الفرسان» مع مدربه مهدي علي، على بعد 4 مباريات ليعادل الرقم الذي حققه الروماني أولاريو كوزمين مع شاب الأهلي الذي وصل إلى 23 مباراة دون خسارة من ديسمبر/كانون الأول 2013 إلى إبريل/ نيسان 2014.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 40 نقطة وأبقى على آماله بمركز آسيوي، في المقابل واصل الظفرة في تلقيه الهزائم للمباراة الرابعة توالياً، وتجمد رصيده عند النقطة ال 20.

وحقق شباب الأهلي فوزاً مستحقاً على الظفرة على ملعبه بنسبة استحواذ كبيرة هي الأعلى في دوري الخليج العربي هذا الموسم بلغت نسبة 79.1%، ومرر فريق مهدي علي 704 تمريرة بدقة 88.2% وسدد على مرمى المنافس 12 تسديدة منها 3 على المرمى نتج عنها تسجيل هدفين فقط مما يعني أن شباب الأهلي لم يستفد من النسبة العالية في الاستحواذ في خلق فرص لتسجيل عدد أكبر من الأهداف ضد فريق ظل معظم أوقات المباراة في ملعبه ورغم ذلك نجح في الوصول إلى مرمى حسن حمزة من تسديدة بعيدة للفرنسي ادريسو الذي سجل أول أهدافه مع الظفرة.

تحقيق المهم

وأعرب مهدي علي مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالفوز وحصد 3 نقاط مهمة وشكر اللاعبين على المجهود والنتيجة وقال: دخلنا للمباراة بهدف الانتصار وحصد العلامة الكاملة وهذا هو الأهم، وكما نجحنا في الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في دوري الخليج الغربي واقتحمنا المربع الذهبي مع فرق المقدمة في انتظار نتائج الفرق الأخرى في نفس الجولة.

وأوضح السوري محمد قويض المدير الفني لفريق الظفرة أن فريقه كان يستحق نقطة قياساً على مجريات المباراة، مؤكداً أنه سيعمل على معالجة الأخطاء للعودة إلى النتائج الإيجابية.