شكرا لقرائتكم خبر عن حمص: إيهاب جلال قادر على إعادة الإسماعيلي للطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حمص، نجم نادى الإسماعيلى السابق، أن إيهاب جلال قادر على إعادة فريق الدراويش إلى مكانته الطبيعية في جدول الدوري، وخطوة مهمة في مشوار الفريق لتعويض ما فاته.

وقال محمد حمص، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "غياب الاستقرار الفني أثر على لاعبي الإسماعيلي، بالإضافة إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين، والنادى يعانى منذ موسمين، وأثق في قدرة اللجنة الفنية على إعادة الفريق للمسار الصحيح".

وأضاف محمد حمص: "إيهاب جلال قادر على إعادة الثقة للاعبى الإسماعيلى؛ لأنه يتعامل بواقعية واختيار اللاعبين التي تناسب فكره وطريقة لعبه، وقادر على العودة بالدراويش مثلما فعلها مسبقا بالمصرى والمقاصة".

وتابع: "محمد عواد حارس كبير ومرتبط بنادى كبير وهو الزمالك، ولكن الإسماعيلى يضم حراسا متميزين، ويضيف لأى لاعب يرتبط به".

واستطرد: "هدفى في مرمى منتخب إيطاليا الأغلى في حياتى، بسبب فرحة الشعب المصري كله بهذا الهدف وفوجئت بمشاركتى في تشكيل المنتخب أمام إيطاليا، والجيل ده فعلا الجيل الذهبى لوجود أكثر من 30 لاعب على نفس المستوى".

وأردف: "أفضل مباراة لى كانت أمام المقاولون لتسجيلى هدف عالمى كنت أتمرن عليه، والمباراة التي تمنيت أن تنتهى هي مواجهة الأهلى في الإسماعيلية والتي انتهت بالهزيمة 6 /0، وكنا لا نستحق أن نخسر بهذا الشكل".

وأكد حمص، أن محسن صالح أفضل مدير فنى تدربت تحت قيادته، وأتمنى في يوم من الأيام أن أدرب نادى الإسماعيلى، وإن شاء الله قريبا".