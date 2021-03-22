شكرا لقرائتكم خبر عن شيحة: 10 مباريات تنتشل الإسماعيلي من كبوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شيحة، خبير التسويق الرياضي، أن التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب النادي الإسماعيلي خلفا للبوسني دراجان يوفيتش هو الخيار الأمثل في هذه المرحلة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الدراويش إلى مكانهم الطبيعي.

وأضاف شيحة، في تصريحات تليفزيونية: التعاقد مع إيهاب جلال تأخر كثيرا، وكنت أتمنى انضمامه في بداية الموسم عقب إقالة ريكاردو.

واختتم شيحة: الإسماعيلي يحتاج إلى الفوز في 10 مباريات على الأقل للخروج من الأزمة الحالية، ورغم صعوبة المهمة إلا أن جمهور الدراويش لديه الثقة الكاملة في إيهاب جلال وجهازه المعاون.

وعقد مسئولو نادى الاسماعيلي جلسة طويلة مع نظرائهم في نادي المقاصة؛ من أجل فك الارتباط بين إيهاب جلال والفريق الفيومي، ليتسنى له الانتقال لتدريب الدراويش، وكانت الجلسة في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي، حيث طلب مسئولو الاسماعيلي حجز قاعة في الفندق؛ لفرض حالة من السرية وعدم الإعلان عن أي تفاصيل قبل تقديم إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي.