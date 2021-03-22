شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لا نفكر فى بيع كهربا.. ولا نية للتفريط في بواليا والشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يتطرق لفكرة بيع محمود كهربا، واكتفى بالغرامة المالية والإيقاف لمدة شهر، ولا صحة لتسويق اللاعب في الخليج.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "والتر بواليا مستمر مع الأهلي، وقد يكون الحظ يعانده، ولكن موسيماني مقتنع به، ويرغب في استمراره، وليس من المنطقي التفكير في رحيل أي لاعب، خاصة أن الدور الأول من الدوري لم ينته حتى الآن والموسم مستمر حتى سبتمبر المقبل، وموسيماني طلب بواليا بالاسم فكيف سيطلب رحيله في الوقت الحالي".

وأضاف: "لا توجد عروض بشأن أليو ديانج وتتبقى 6 شهور في الموسم الحالي، وتتبقى 5 سنوات في عقده معنا، وهو من اللاعبين المميزين والجميع يتحدث عن رغبة في ضمه، وهو من الركائز الأساسية ولن نفرط فيه بسهولة".

وعن تلقي حسين الشحات عروضا من الإمارات في يناير الماضي، أكد أنه لا حقيقة لوجود عروض له من الإمارات أو تفكير موسيماني في عرضه للبيع، ويعتمد عليه بشكل أساسي، وقد يكون التوفيق يعانده.

وقال توفيق: "سيمبا من الأندية التى طورت نفسها بشكل كبير، ولو رأينا أن هناك أي لاعب سيفيدنا سنتحدث معهم، ولا توجد مفاوضات بشأن أي لاعب حاليا، ومن المستحيل أن أضم لاعبا لمجرد أنه قدّم مستوى جيدا في مباراة فريقه أمامنا، ونتعاقد مع اللاعبين، بعد متابعة متأنية ولفترة طويلة، لتقييم مستواه قبل التعاقد معه بشكل رسمي، ولا نتعاقد مع اللاعبين بالسيديهات".

وعن التدعيمات التي يحتاجها الأهلي أكد: "نعلم المراكز التي تحتاج للتدعيم في الصيف المقبل والصيف التالي له مع الوضع في الاعتبار الأعمار السنية ومدة انتهاء عقود لاعبينا واللاعبين الناشئين بالأهلي، ونبحث التدعيمات في مراكز النقص، ولا نبحث في التعاقدات عن أسماء في المقام الأول".