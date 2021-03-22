3 لاعبين يدخلون دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الظهير الأيمن

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القاهرة - سامية سيد - يسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الأهلى، لتدعيم الظهير الأيمن بصفقة جديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

ويمثل مركز الظهير الأيمن للأهلى صداعا فى رأس الجهاز الفنى لعدم وجود سوى محمد هانى فى قائمة الأهلى الذى يجيد اللعب فى هذا المركز، بعد رحيل المخضرم أحمد فتحى صوب بيراميدز خلال صيف 2021.

ويضع موسيمانى الثنائى أحمد رمضان "بيكهام" وأكرم توفيق كحلول بديلة، فى حال غياب هانى عن المباريات، لذلك دخل بعض اللاعبين بؤرة اهتمام بيتسو لتدعيم الجبهة اليمنى فى فترة القيد المقبلة.

كريم فؤاد

يعد كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم والمعار لإنبى، أبرز المطلوبين فى الأهلى لحل أزمة الجبهة اليمنى خلال المرحلة المقبلة، والتى تنتهى إعارته للفريق البترولى بنهاية الموسم الحالى، ولكن يحق للأخير تفعيل بند التعاقد معه مقابل 15 مليون جنيه.

وينتظر الأهلى ما ستسفر عنه الأيام بشأن كريم فؤاد، وفى حالة عدم قيام إنبى بتفعيل بند شراء الظهير الأيمن من النجوم، سيقوم الأهلى بضم اللاعب بنفس القيمة المذكورة.

كريم العراقي

دخل كريم العراقى، لاعب المصرى البورسعيدى ومنتخب مصر الأولمبى، ضمن حسابات مسئولى الأهلى لتدعيم مركز الظهير الأيمن، والذى سبق ورحب اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء، قبل أن يجدد عقده مؤخرا مع النادى المصرى لـ3 مواسم جديدة.

ويضع مسئولو الأهلى، اللاعب ضمن البدائل المطروحة، من أجل حل أزمة الجبهة اليمنى فى الفترة الحالية، رغم تجديد عقده.

على فوزى

يأتى على فوزى الظهير الأيمن لإنبى أيضا، كثالث المرشحين للانتقال للأهلى لتدعيم صفوف الفريق خلال صيف 2021.

وقدم اللاعب مستويات جيدة مع الفريق البترولى فى الموسم الحالى، ليدخل اهتمامات الأهلى وأيضا الزمالك، ورحب فوزى بالانتقال للفريق الأحمر فى حال تقدم الأهلى بعرض رسمى للنادى البترولى خلال المرحلة المقبلة.