شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يستقر على التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا لـ إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو المقاصة أن إدارة ناديهم استقرت على التعاقد مع مدرب أجنبي لخلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق الفيومي، بعد رحيل الأخير لتولي القيادة الفنية للإسماعيلي، خلال فترة توقف الدوري.

وأوضح المصدر أن إدارة المقاصة ترغب في التعاقد مع مدرب لا يقل في الإمكانيات الفنية عن إيهاب جلال، ويكون صاحب بصمة مع الفرق التي تولى تدريبها، مشيرا إلى أنه إذا لم نجد مدربا أجنبيا يتناسب مع طموحات إدارة الفريق الفيومي سيتم التعاقد مع مدرب محلي.

ويقود طارق حجاج مدرب المقاصة، وإسلام عادل "دونجا" مدير شئون اللاعبين، تدريبات المقاصة الجماعية، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، خلفا لإيهاب جلال الذي رحل لتدريب الإسماعيلي في الفترة الأخيرة.

ويبحث مسئولو المقاصة التعاقد مع أكثر من مدرب، أبرزهم محمد عودة ومحمد عبد العظيم وأحمد العجوز، من أجل خلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق الفيومي حتى نهاية الموسم الحالي، لإكمال المسيرة مع المقاصة.

وعقد مسئولو نادى الاسماعيلي من جلسة طويلة مع نظرائهم في نادي المقاصة، من أجل فك الارتباط بين إيهاب جلال والفريق الفيومي، ليتسنى له الانتقال لتدريب الدراويش، وكانت الجلسة في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي، حيث طلب مسئولو الإسماعيلي حجز قاعة في الفندق، لفرض حالة من السرية وعدم الاعلان عن أية تفاصيل قبل تقديم إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده في الرابعة عصر الأحد.

وحضر من الاسماعيلي كل من أحمد عثمان نائب مدينة الإسماعيلية وعماد سليمان المشرف على المرة ومحمد الكلية أمين الصندوق ومحمد إسماعيل المدير المالي، ومن المقاصة كلا من وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة وخالد شيتا المدير المالي وإسلام عادل مدير شئون اللاعبين، وتامر النحاس وكيل أعمال ايهاب جلال فيما انضم جلال للجلسة بعد إنهاء الاتفاق على تفاصيل فك ارتباطه بالمقاصة من أجل توقيع العقود ورحل بعدها مغادرا الفندق.

وحصل مسئولو نادى المقاصة على شيكين الأول بقيمة مليون جنيه مستحق الدفع فورا والثاني بنفس القيمة المالية مستحق الدفع بعد شهر، قبل أن يحصل على موافقة المقاصة، من أجل إصدار قرار بإقالة جلال حتى يتسنى له التمكن من تدريب الإسماعيلي وفقا للائحة اتحاد الكرة الجديدة التي تمنع المدرب من تدريب نادي آخر في نفس الموسم حال الاستقالة من النادي الذي كان يدربه.