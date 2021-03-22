شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: لاعبو الدراويش يحتاجون الخروج من الحالة النفسية السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إن صفوف الدراويش تضم مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، لكنهم يحتاجون إلى إخراجهم من الحالة النفسية السيئة، نظرا لتراجع النتائج وتأزم موقف الفريق في ترتيب الدوري العام، وهو ما سنعمل عليه جديًّا في الفترة الحالية.

وأضاف حمد، في تصريحات تليفزيونية: لم نتردد لحظة في قبول تدريب الإسماعيلي، نظرا لمكانته الكبيرة في قلوب كل جمهور الكرة المصرية، كما أن إيهاب جلال أحد أبناء الدراويش، وجاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قد أتم إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع إيهاب جلال، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش، الذى تقدم باعتذار مؤخرا.

وعقد اليوم المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفنى الجديد للإسماعيلى إيهاب جلال والذى تم تنظيمه بأحد فنادق الإسماعيلية حضره أعضاء اللجنة الفنية، برئاسة على أبوجريشة وعماد سليمان المشرف على فريق الكرة، إضافة إلى لفيف من نجوم الفريق السابقين للترحيب بالمدير الفنى الجديد للدراويش.