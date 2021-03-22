شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبد الفتاح: 4 مباريات ليست كافية لضم جنش للمنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني السابق، أن محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك، هو الأحق بالانضمام للمنتخب خلال المعسكر الحالي، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2022.

وقال زكي عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إنه يرى المشاركة فى 3 أو 4 مباريات ليست كافية للحكم على مستوى جنش وضمه للمنتخب، في المقابل فإن أبو جبل كان مستواه ثابتا لأكثر من موسم كامل مع الزمالك.

وأكد زكي عبد الفتاح أن محمد الشناوي لا خلاف عليه أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب، خاصة أنه يقدم مستوى مميزا وثابتا منذ فترة طويلة، مضيفا أنه كان يتمنى أن ينضم محمد عبد المنصف حارس مرمي وادي دجلة، أو حارس من المنتخب الأوليمبي، لتهيئته ليكون الحارس القادم في المنتخب الأول.

في نفس السياق يخوض محمد أبو جبل، حارس مرمي الزمالك، تدريبات إضافية منفردة عقب التدريب الجماعي للفريق، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحرص أبو جبل علي خوض التدريبات الإضافية، تمهيدا لعودته مرة أخرى للتشكيل الأساسي للفريق، بعدما أشاد البرازيلي ارتور اوليفيرا، مدرب حراس مرمى الزمالك، بالمستوى الفني والبدني لحارس الزمالك.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، قد استبعد محمد أبو جبل من قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر المقرر لها 25 و29 مارس الجاري، بعد خلاف فى وجهات النظر بين المدير الفني للمنتخب، وأيمن طاهر مدرب الحراس فى المنتخب، والذى تمسك بضم محمود جنش.