شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: اختبارات البدري في المنتخب منطقية..و الشناوى يدعم أولاد غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المسئول الوحيد عن اختياراته للاعبين المنضمين للمعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف كمونة في تصريحات تليفزيونية، حسام البدري مدرب كبير وصاحب شخصية قوية، ولن يعطي الفرصة لأحد للإعتراض على اختياراته، كما أن الإختيارات جاءت منطقية بشكل كبير.

وتابع كمونة، استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي قرار منطقي نظراً للأزمات المتكررة التي يفتعلها اللاعب مؤخراً مع الفريق، سواء مع زملائه أو الجهاز الفني.

وأكمل نجم النادي الأهلي السابق، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، سيضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ضمن القائمة المتجهة إلى طوكيو لخوض دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة .

وقال كمونة المنتخب الأوليمبي لديه العديد من حراس المرمى المميزين مثل محمود جاد حارس إنبي و محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري و عمر رضوان حارس أسوان و عمر صلاح حارس سموحة ، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ، لكن بالتأكيد الجهاز الفني سيضم محمد الشناوي لنقل خبراته إلى الحراس المتواجدين ، فهو أفضل حارس مرمى في القارة السمراء ووجوده سيشكل حافزاً كبيراً لزملائه .