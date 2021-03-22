شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: الأهلي لا يضم لاعبين بالسيديهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن إمكانية التعاون مع نادي سيمبا التنزاني، بناء على تصريحات رئيسة النادي، والتي أكدت أنها تتطلع لتعزيز العلاقات مع الأهلي وتبادل الخبرات، والاستفادة من اسم الأهلي الكبير داخل إفريقيا.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "سيمبا من الأندية التى طورت نفسها بشكل كبير، ولو رأينا أن هناك أي لاعب سيفيدنا سنتحدث معهم ولا توجد مفاوضات بشأن أي لاعب حاليا، ومن المستحيل أن أضم لاعبا لمجرد أنه قدّم مستوى جيدا في مباراة فريقه أمامنا، ونتعاقد مع اللاعبين، بعد متابعة متأنية ولفترة طويلة، لتقييم مستواه قبل التعاقد معه بشكل رسمي، ولا نتعاقد مع اللاعبين بالسيديهات".

وعن التدعيمات التي يحتاجها الأهلي أكد: "نعلم المراكز التي تحتاج للتدعيم في الصيف المقبل والصيف التالي له مع الوضع في الاعتبار الأعمار السنية ومدة انتهاء عقود لاعبينا واللاعبين الناشئين بالأهلي، ونبحث التدعيمات في مراكز النقص ولا نبحث في التعاقدات عن أسماء في المقام الأول".

وفيما يخص ملف تجديد عقود اللاعبين، مثل جونيور أجايي وعلي معلول وعمرو السولية وصلاح محسن، قال: "سنشكف عن تفاصيل تجديد عقود اللاعبين في وقتها ولا مجال للحديث عنها في الوقت الحالي".

وأضاف: "قيمنا صفقة سيرينو برقم مناسب ولكن طلباتهم المالية غير منطقية، وكنا بعيدين عن بعضنا، لذا فضلنا التراجع عن إكمال الصفقة، وهو لاعب مميز كما أن التعامل معه كان يجب أن يحدث بشكل منطقي".