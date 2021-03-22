الزمالك ردًا عن عودة كارتيرون: "باتشيكو هرب أيضًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، على الهجوم الذي تعرض له المجلس بعد قرار عودة باتريس كارتيرون لقيادة الفريق مجددًا.

وقال السمري في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"التعاقد مع كارتيرون بعد هروبه؟ ما باتشيكو هرب".

وتابع :"فقدان النقاط بدوري أبطال أفريقيا وخسارة نقاط في مسابقة الدوري كان من أسباب إقالة باتشيكو".

وواصل :"الجماهير كانت ستطالب بإقالة باتشيكو في حالة عدم الفوز على الترجي، ومن أسباب التعاقد مع كارتيرون هو علمه كل صغيرة وكبيرة بأجواء الفريق".

وأنهى :"اللجنة الحالية مظلومة بسبب عدم خلفيتها الرياضية، والحياة لم تكن وردية بالنسبة لنا".

وكانت إدارة الزمالك الحالية قررت عقب مباراة سيراميكا كليوباترا إقالة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو من منصبه مع عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق.

بداية كارتيرون لم تكن مثالية عقب الخسارة من الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، ليصبح رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث، في المقابل ضمن فريق "باب سويقة" التأهل للدور التالي.

ويحتاج الزمالك للحصول على ست نقاط في آخر مباراتين بمرحلة المجموعات من خلال الفوز على مولودية الجزائر ثم توينجيت السنغالي مع خسارة بطل الجزائر في آخر جولة أمام الترجي.