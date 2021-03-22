نشرة الأحد.. المران الأول للمنتخب استعدادًا لكينيا وجزر القمر.. وصلاح يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 21 مارس 2021.

رسميا.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع إيهاب جلال

برشلونة يصعق سوسييداد بستة أهداف ويهدد صدارة أتلتيكو لليجا

هاري كين يُعادل صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي (فيديو)

تريزيجيه يشارك في خسارة أستون فيلا أمام توتنهام بثنائية في بريميرليج

المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادًا لكينيا وجزر القمر

"كاف" يُجري تعديلا على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتوينجيت

بعد غياب 624 يوما.. صلاح يصل القاهرة وينتظم في معسكر المنتخب الإثنين

قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات نارية

استعدادا للأولمبياد.. المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المفتوح

غياب النني.. آرسنال يعود من بعيد بتعادل مثير ضد ويست هام

مرموش يسجل هدفا في فوز سانت باولي على اوزنابروك (فيديو)

كاف يخطر بيراميدز بمواعيد مبارياته في الكونفدرالية

الزمالك يسافر للجزائر لملاقاة المولودية بطائرة خاصة