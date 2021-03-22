حسني عبد ربه لعلي أبو جريشة: أعتذر عن تصريحاتي السابقة.. والأب يسامح ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر، اعتذار لعلى أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للدراويش على تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة الفنية.

وقال حسنى عبد ربه أثناء وجوده فى المؤتمر الصحفى لإعلان التعاقد مع إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق:"لو كنت قولت حاجة كانت خارجة قبل ذلك كان بسبب حبي الإسماعيلي".

وأضاف:" اعتذر لكابتن علي أبو جريشة على كل ما قلته قبل ذلك بسبب حبي للإسماعيلي وأي أب يسامح ابنه".

وشدد على ضرورة التكاتف بين أبناء نادي الإسماعيلي من اجل مساعدة إيهاب جلال في مهمته الجديدة.

أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تعيين إيهاب جلال مدربا للفريق خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش الذى تقدم باعتذار مؤخرا عن عدم استكمال المهمة مع الدراويش.

ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال تدريبات الفريق اعتبارا من غد الاثنين خلال فترة التوقف الدولية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.