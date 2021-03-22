برشلونة يصعق سوسييداد بستة أهداف ويهدد صدارة أتلتيكو لليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب ريال سوسييداد مساء اليوم الأحد، بستة أهداف لواحد، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة بعد مرور 37 دقيقة من بداية اللقاء، بعد كرة عرضية أرضية من ألبا ليصوبها ديمبلي في جسد الحارس، قبل أن تعود للمهاجم الفرنسي الذي سددها في الشباك بسهولة.

وضاعف سيرجينو ديست من تقدم برشلونة في الدقيقة 43 بتسجيل الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة بينية من ليونيل ميسي خلف الدفاع، لينفرد بالمرمى قبل أن يصوب كرة أرضية قوية في الشباك.

وعاد ديست للظهور مرة أخرى في الدقيقة 53 ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لبرشلونة بعدما تلقى تمريرة عرضية من ألبا ليضع الكرة في شباك سوسييداد.

ووضع ميسي بصمته في اللقاء بتسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 56 بعد تمريرة طولية من سيرخيو بوسكيتس وضعت الأرجنتيني في وضعية إنفراد بالمرمى وضع بسببها الكرة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

ورفض ديمبلي ألا يشارك في حفل أهداف برشلونة خلال اللقاء، حيث جاء دوره في الدقيقة 72 من المواجهة بعد مجهود فردي كامل ليخترق الدفاع منطلقًا من وسط الملعب، قبل أن يسدد كرة أرضية في الشباك.

وقلص اندير بارينتشيا من تقدم برشلونة بتسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 بعدما أطلق تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

ولم تتوقف هدايا ألبا لزملاءه، فقام بإرسال واحدة على هيئة عرضية أرضية قصيرة إلى ميسي في الدقيقة 89 ليصوب الأرجنتيني كرة أرضية في شباك سوسييداد معلنًا سادس أهداف برشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 62 في وصافة ترتيب الليجا بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وأمام ريال مدريد ثالث الترتيب برصيد 60 نقطة.

وتجمد رصيد سوسييداد عند النقطة 45 ليظل في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة الإسبانية.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن، ألبا، مينجويزا، لينجليه، ديست، بوسكتس، دي يونج، بيدري، ديمبلي، ميسي، جريزمان.