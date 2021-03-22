إيهاب جلال: تدريب الإسماعيلي مختلف رغم الموقف الصعب للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيل، إنه سعيد بخوض تجربة تولي مهمة الدراويش، مؤكدًا أنه شعور واحساس مختلف عن تدريب أي فريق أخر.

وأعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تعيين إيهاب جلال مدربا للفريق خلفا للبوسنى دراجان يوفيتش الذى تقدم باعتذار مؤخرا عن عدم استكمال المهمة مع الدراويش.

وقال جلال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" تدريب الإسماعيلي احساس مختلف عن اي مكان أخر رغم الموقف الصعب الذي يمر به النادي".

وأضاف:"وجودك في بيتك وانت في وسط رموز وكبار النادي وهم يحاولو منحك دفعه أمر جيد".

وأكمل :" ليس أمامنا سوى العمل والاجتهاد للخروج من الموقف الصعب".

وأتم تصريحاته:"حين كنت لاعبًا لم أكن أعلم أنني بعد ذلك سأتولى تدريب الإسماعيلي ونتمنى أن ينجح أبناء النادي مع الفريق".