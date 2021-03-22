الأهلي: لن نفرط في ديانج بسهولة.. ولا نضم لاعبين بـ"سيديهات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لم تتطرق لبيع محمود كهربا او اعارته بعد أزمته الأخيرة مع موسيماني، وعقوبة اللاعب لم تتخطى الإيقاف والغرامة المالية.

وقال توفيق في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" والتر بواليا، يتواجد مع الفريق منذ أكثر من شهرين فقط والمدرب مقتنع بتواجده لانه طلبه بالاسم وليس منطقي خروجه في الوقت الحالي".

وأضاف:"أليو ديانج من اللاعبين المطلوبين دائما، وأندية كثيرة ترغب في الحصول على خدماته،ومن الركائز الأساسية في الفريق ولن نفرط في خدماته بسهولة

وأوضح، أن حسين الشحات من اللاعبين المتواجدين بشكل دائم مع الفريق خلال الفترة الماضية ، والنادي لم يصله أي عروض للحصول على خدمات اللاعب.

وتابع:" سيمبا من الأندية التي تطورت مؤخرا وفي حال وجود لاعب جيد نرغب في ضمه سندخل في مفاوضات رسمية معهم".

وأكمل:" مستحيل التفاوض مع لاعب بسبب تسجيله أو تألقه أمامنا في مرماه، لكن سياسة الأهلي نتابعه وبعد ذلك نقرر كيفية التعاقد معه.

وأتم :" الأهلي يتعاقد مع اللاعبين عن طريق المتابعة وليس بـ"سيديهات"، و نبحث عن تدعيمات في مراكز النقص ولا نبحث في ملف التعاقدات عن أسماء في المقام الأول".