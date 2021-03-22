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تريزيجيه يشارك في خسارة أستون فيلا أمام توتنهام بثنائية في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي توتنهام الإنجليزي، فوزا هاما على نظيره أستون فيلا، بهدفين دون رد، في مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ18 ببطولة الممتاز.

وافتتح كارلوس فينيسيوس أهداف توتنهام في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وعزز هاري كين النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء.

وشارك النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" منذ بداية اللقاء، ولكنه غادر الملعب في الدقيقة 80 ليدخل كينان ديفيس بدلاً منه.

وكاد تريزيجيه أن يحرز هدفا لأستون فيلا في الدقيقة 58، بعدما تلقى تمريرة عرضية من سانسون داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة ولكن دفاع توتنهام أبعدها.

ورفع توتنهام رصيده إلى النقطة 48 في المركز السادس بجدول ترتيب بريميرليج، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 41 في المركز العاشر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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