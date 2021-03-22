مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. موعد عودة كهربا للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الاهلي وجود اتفاق سابق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لعودة محمود عبد المنعم "كهربا" للظهور في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء القادم.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي أن الاتفاق مع موسيماني ينص على ظهور كهربا في التدريبات الجماعية بعد العودة من الأجازة التي منحها للاعبين لمدة 5 أيام.

وكان موسيماني قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة 5 أيام بعد العودة من الكونغو الديمقراطية والفوز بثلاثية نظيفة على فيتا كلوب في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر أن اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي عند عودة الفريق للتدريبات سيقرره الجهاز الفني قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، على أن ينتظم مع زملاءه في المران بعد فترة التأهيل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إيقاف محمود كهربا عن المشاركة في المباريات لمدة شهر مع تغريمه 200 الف جنيه .