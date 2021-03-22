هاري كين يُعادل صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر الإنجليزي، هدفاً لصالح فريقه في شباك أستون فيلا خلال اللقاء الذي يقام حالياً في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل كين على ركلة جزاء في الدقيقة 67، بعدما تعرض لعرقلة من ماتي كاش داخل منطقة جزاء أستون فيلا.

ونجح هاري كين من ترجمة ركلة الجزاء التي حصل عليها في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، بعد سدد الكرة على يمين الحارس إيميليانو مارتينيز.

ورفع هاري كين رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 17 في بريميرليج هذا الموسم.

وعادل بذلك المهاجم الإنجليزي القناص، أهداف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بـ17 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.