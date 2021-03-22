برشلونة يكتسح سوسييداد بسداسية وأتلتيكو يعزز صدارته بفوز صعب

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق برشلونة فوزاً هاماً خارج ملعبه بستة أهداف مقابل هدف على مستضيفه ريال سوسييداد الأحد في إطار المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



والفوز بالغ الأهمية للعملاق الكاتالوني في إطار صراعه المحتدم على الصدارة مع فريقي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو.



وانتزع برشلونة الوصافة من ريال مدريد بعد أن رفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أتلتيكو المتصدر فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.



وافتتح أنطوان غريزمان التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 37 قبل أن يضيف سيرجينو ديست الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و53 على التوالي، وفي الدقيقة 56 سجل ميسي الهدف الرابع.



وفي الدقيقة 71 تمكن الفرنسي عثمان ديمبلي من إحراز الهدف الخامس للعملاق الكاتالوني قبل أن يسجل أندير بارينتشيا هدف سوسييداد الوحيد في الدقيقة 77.



وفي الدقيقة 89 عاد ميسي واختتم مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس.



وفي مباراة أخرى اقتنص أتلتيكو مدريد فوزاً بالغ الصعوبة من ضيفه ألافيس بهدف دون رد.



وأحرز لويس سواريز هدف الفوز الغالي لأتلتيكو في الدقيقة 54 من زمن المباراة التي شهدت قمة الإثارة عندما كاد ألافيس أن يتعادل بعد أن احتسبت له ركلة جزاء انبرى لها خوسي لويس سامارتين في الدقيقة 86 إلا أن حارس أتلتيكو العملاق يان أوبلاك تمكن من التصدي لها باقتدار مانحاً فريقه ثلاث نقاط هامة في صراع الصدارة.



وعزز فريق العاصمة الإسبانية موقعه في الصدارة بذلك برصيد 66 نقطة فيما تجمد رصيد ألافيس عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.



وضمن مواجهات اليوم فاز فياريال على قادش بهدفين مقابل هدف فعزز فريق الغواصات الصفراء موقعه في المركز السابع برصيد 43 نقطة فيما بقي رصيد قادش عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر.



من جانبه تغلب فريق فالنسيا على ضيفه غرناطة المتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بهدفين مقابل هدف رافعاً لرصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق ثلاث نقاط خلف غرناطة الثامن.





المصدر: وكالات