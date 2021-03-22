توتنهام يصالح جماهيره بفوز ثمين وأرسنال يقتنص تعادلاً مثيراً

المنامة - ياسر ابراهيم - صالح توتنهام جماهيره عقب إنعاش آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين على أستون فيلا.



ردّ توتنهام القليل من اعتباره بفوزه على مضيفه أستون فيلا 2-0 يوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وصُدِم عشاق توتنهام ليلة الخميس إثر الخروج المفاجئ من ثمن نهائي الدوري الأوروبي على خلفية الخسارة بثلاثية نظيفة أمام دينامو زغرب الكرواتي بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-0) ليهدر توتنهام فوزه على أرضه ذهاباً 2-0.



وافتتح البرازيلي كارلوس فينيسيوس التسجيل لصالح توتنهام (29) قبل أن يضيف هداف الفريق هاري كين هدف تأمين الفوز من ركلة جزاء (68).



ورفع توتنهام رصيده إلى 48 نقطة ليصعد للمركز السادس مؤقتاً ويذلل الفارق مع تشيلسي الرابع إلى ثلاث نقاط فقط، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 41 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.



وفي مباراة أخرى أهدر فريق وست هام يونايتد فوزاً كان في المتناول وتعادل (3-3) مع ضيفه أرسنال في القمة اللندنية التي أقيمت الأحد.



وجاءت انطلاقة المباراة نارية من قبل أصحاب الأرض الذين ضربوا بقوة محرزين ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الأول عن طريق جيسي لينغارد في الدقيقة 16 وجارود بوين في الدقيقة 17 قبل أن يحرز التشيكي توماس سوتشيك ثالث الأهداف في الدقيقة 32.



وانتفض المدفعجية مع نهاية الشوط الأول بفعل النيران الصديقة إذ عاد سوتشيك لاعب وسط وست هام وأحرز الهداف الأول لأرسنال في مرمى فريقه بالخطأ، قبل أن يكرر مدافع "المطارق" كريغ داوسون نفس الأمر ويحرز الهدف الثاني للضيوف بالخطأ أيضاً في مرماه.



وفي الدقيقة 82 تعادل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لأرسنال بضربة رأس متقنة لتنتهي المباراة على وقع التعادل المثير (3-3).



ورفع وست هام رصيده بذلك إلى 49 نقطة في المركز الخامس فيما تقدم أرسنال للمركز التاسع مؤقتاً بعد أن أصبح رصيده 42 نقطة.



المصدر: وكالات