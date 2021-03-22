سان جيرمان يستعرض أمام ليون ويقتنص الصدارة بعد تعثر ليل أمام نيم

المنامة - ياسر ابراهيم - اجتاز باريس سان جيرمان اختباراً جديداً في سبيل تحقيق أهدافه الكثيرة هذا الموسم بالفوز على مضيفه ليون 4-2 يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وواصل باريس سان جيرمان خطاه الواثقة في سبيل الاحتفاظ بلقبه بعدما صعد إلى الصدارة مستثمراً خسارة ليل المتصدر السابق أمام نيم 2-1.



وحسم باريس سان جيرمان مباراته مع أحد المنافسين على اللقب بنتيجة عريضة بعد أداء مميز لمبابي ورفاقه، إذ ظهر ازدياد التجانس تحت قيادة الأرجنتيني بوكيتينيو.



وسجّل مبابي ثنائية (15 و52) فيما جاءت بقية الأهداف بفضل البرتغالي دانيلو بيريرا والأرجنتيني آنخيل دي ماريا (32 و47) وللفريق المضيف الجزائري إسلام سليماني (62) والإيفواري كورنيه (81).



وشهدت المباراة اشتراك البرازيلي نيمار بعد عودته من الإصابة مكان مبابي في الدقيقة السبعين.



ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ليل الثاني فيما توقف رصيد ليون عند 60 نقطة في المركز الثالث.



ووجّه باريس سان جيرمان رسالة تؤكد صعوبة المواجهة أمام بايرن ميونيخ الألماني منافسه القادم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من نيسان/أبريل القادم.



ويلتقي باريس سان جيرمان مع ليل في قمة مباريات الدوري الفرنسي في الثالث من الشهر المقبل.



وفي مباراة أخرى، فشل ليل في الابتعاد في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما سقط بشكل مفاجئ 2-1 أمام ضيفه نيم ضمن المرحلة الثلاثين من البطولة.



وهذه هي الخسارة الثانية لليل خلال أسبوع، بعدما مني بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام سان جيرمان الأربعاء وأقصي من كأس فرنسا.



وتأتي هذه الخسارة الموجعة التي تحققت على يد فريق يقبع في المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط، قبل أن يجدد ليل الموعد مع سان جيرمان في المرحلة المقبلة في الثالث من نيسان/أبريل بعد عودة الدوري من التوقف المخصص للمباريات الدولية.



وسجل هدفي نيم السنغالي موسى كونيه (12) ورينو ريبار (45)، فيما أحرز البرتغالي تشيكا هدف ليل اليتيم (20).



وبالتالي بات ليل (63 نقطة) الطامح إلى كسر هيمنة باريس سان جيرمان على اللقب، تحت تهديد ملاحقيه سان جرمان (60 نقطة) وليون (60 نقطة).

المصدر: وكالات