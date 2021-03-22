السيتي يواجه تشيلسي.. سحب قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - سحبت الأحد قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.



وأسفرت القرعة عن صدام ناري بين مانشستر سيتي وتشيلسي فيما سيواجه ساوثهامبتون ليستر سيتي في نصف النهائي الثاني.



وستقام المواجهتان يومي السابع عشر والثامن عشر من نيسان/أبريل القادم.



وكان ساوثهامبتون قد صعد إلى الدور نصف النهائي عقب تغلبه على مستضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي، فيما تخطى مانشستر سيتي عقبة مستضيفه إيفرتون بالتغلب عليه (0-2) ضمن الدور ذاته.



وتمكن تشيلسي من الصعود إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه المنطقي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد.



وفي ختام مباريات الدور ربع النهائي، حسم ليستر سيتي صعوده إلى الدور القادم عقب فوزه المستحق على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.