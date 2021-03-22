الامارات | مجلس دبي الرياضي يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي تطوير التعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتعزيز مكانة الدولة عموماً ودبي خصوصاً على خريطة الأحداث الدولية الكبرى، التي تقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وبمشاركة نخبة من الفرق والرياضيين العالميين فيها.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، مع رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ديفيد لابارتين، الذي زار مقر مجلس دبي الرياضي، يرافقه عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، ورئيس الاتحاد الإفريقي للدراجات الهوائية، د. وجيه عزّام، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان أمس: «قدم سعيد حارب شرحاً للضيوف عن جهود مجلس دبي الرياضي في دعم ونشر وتطوير الرياضة عموماً من خلال تنظيم أكثر من 400 فعالية متنوعة سنوياً، وجهود دعم رياضة الدراجات الهوائية والبطولات المختلفة، التي ينظمها ويدعمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية، والمجالس الرياضية في الدولة، ومنظمي الفعاليات الرياضية، وتوفير الأجواء التي تترجم رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهذه الرياضة، وتحقق التطور والنمو المنشودين على مستوى أعداد الممارسين، وعدد البطولات، حيث تتضمن قائمة البطولات السنوية في المجلس بطولات للهواة والمحترفين في مختلف أنواع رياضة الدراجات الهوائية، سواء منافسات الطواف وبطولات الدراجات في المضامير، أو بطولات الدراجات الجبلية المحلية والدولية».

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