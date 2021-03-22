الامارات | مباراة واحدة تفصل المهندس مهدي عن تكرار ثالث أطول سلسلة من «اللاهزيمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة تفصل المهندس مهدي عن تكرار ثالث أطول سلسلة من «اللاهزيمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفصل فريق شباب الأهلي، تحت قيادة مدربه الوطني مهدي علي، مباراة واحدة فقط عن تكرار ثالث أطول سلسلة من «اللاهزيمة» في موسم واحد بمسابقة دوري الخليج العربي، بزمن الاحتراف، بعد أن أكمل عقب فوزه على الظفرة 2-1، أول من أمس، المباراة الـ12 على التوالي من دون أن يتجرع طعم الخسارة، وهو ما جعل الفريق يتحول بصورة جذرية، تحت قيادة «المهندس»، من وسط الترتيب إلى منافس مباشر على لقب المسابقة، قبل أربع جولات من خط النهاية.

وانطلقت السلسلة الحالية من «اللاهزيمة» تحت قيادة مهدي علي، على الرغم من الخسارة في أول مباراة له، حينما سقط أمام الفجيرة 2-3 في الجولة العاشرة، لكنه نجح بعدها في قيادة الفريق لتجنب الخسارة في 12 لقاء على التوالي، في حين ستكون الفرصة مواتية أمام «فرسان دبي» للوصول للمباراة الـ13 من دون هزيمة، حينما يستقبل يوم الثاني من أبريل المقبل فريق الفجيرة.

وكان موسما 2012-2013 و2013-2014 شهدا محافظة شباب الأهلي على سجله الخالي من الهزائم في 13 مباراة متتالية، وهي ثالث أطول سلسلة، في حين شهدت النسخة الأولى من عصر الاحتراف 2008-2009 أطول سلسلة حينما أكمل وقتها 19 مباراة من دون هزيمة، بينما حقق ثاني أطول سلسلة في نسخة 2015-2016 بـ16 مباراة.

وشهدت النسخة الماضية 2019-2020، التي جرى إلغاؤها بسبب فيروس كورونا، احتفاظ شباب الأهلي بسجله خالياً من الهزائم في 10 مباريات، وهو العدد نفسه من المباريات التي كان قد حققها الفريق في نسخة 2016-2017.

من جانبه، أعرب مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، عن ارتياحه الشديد لتحقيق الفوز على الظفرة الذي ساعد الفريق في الاستمرار في النتائج الإيجابية للمباراة الـ12 على التوالي وتجنب الخسارة، وقال إن اللاعبين أظهروا مجهوداً رائعاً، وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «لقد حققنا الأهم، أشكر لاعبي فريقي على مجهودهم الذي قادنا إلى الاستمرار في النتائج الإيجابية، منافسنا ظهر بصورة جيدة في الجانب الدفاعي، لكن التغييرات الهجومية في صفوفنا منحتنا الأفضلية وتسجيل هدف الفوز».

أطول سلسلة لشباب الأهلي من دون هزيمة

- 2008-2009 : 19 مباراة.

- 2015-2016 : 16 مباراة.

- 2012-2013 : 13 مباراة.

- 2013-2014 : 13 مباراة.

- 2016-2017 : 10 مباريات.

- 2019-2020 : 10 مباريات.

قويض: راضٍ على الأداءى رغم الخسارة

قال مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض، إنه راضٍ عن أداء الفريق على الرغم من الخسارة 1-2 أمام ضيفهم شباب الأهلي، وأكد أن مصدر الرضا يعود للأداء المنظم الذي قدمه فريقه خلال المواجهة، وتحمل اللاعبين المسؤولية، واحترامهم للفريق المنافس، وقال في المؤتمر الصحافي إن فريقه عرف كيف يتعامل مع المنافس ويحدّ من خطورة لاعبيه.

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