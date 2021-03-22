الامارات | البريطانية لوسي بطلة «تحدي دبي لجري السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانية لوسي بطلة «تحدي دبي لجري السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت البريطانية لوسي ريتشاردسون بالمركز الأول في سباق «تحدي دبي لجري السيدات»، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي، بشعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، وأقيم على أربع مراحل بمناطق سياحية في دبي، وهي: حديقة سفاري ونخلة جميرا وحديقة دبي المضيئة ومنطقة السيف. وحلت الروسية تاتيانا سافيليفا في المركز الثاني، وجاءت الإيرلندية ماري أولياري في المركز الثالث. وفي سباق خمسة كيلومترات، فازت البريطانية ليزا جاريت بالمركز الأول، تلتها البريطانية كاهلي جونسون ثانية، ثم الأميركية كيتسي سميث ثالثة.

وفي سباق 2.5 كيلومتر، فازت الإماراتية شوق البلوشي بالمركز الأول، تلتها العمانية خلود السعدي ثانية، ثم الإماراتية نور كحيل ثالثة.

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