الامارات | حارس مغربي ينقذ إشبيلية من الهزيمة في وقت قاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مغربي ينقذ إشبيلية من الهزيمة في وقت قاتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفلت إشبيلية من الهزيمة أمام بلد الوليد وتعادل معه 1-1، أول من أمس، في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضاً تعادل هويسكا مع أوساسونا سلبياً.

وتقدّم بلد الوليد بهدف سجله فابيان أوريلانا من ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، لكن ياسين بونو خطف هدف التعادل لأشبيلية في الثواني الأخيرة.

ورفع بلد الوليد رصيده بذلك إلى 27 نقطة في المركز 16، كما ارتفع رصيد اشبيلية إلى 55 نقطة في المركز الرابع.

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