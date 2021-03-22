الامارات | بايرن ميونيخ لن يسمح برحيل مدربه فليك

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ لن يسمح برحيل مدربه فليك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه، أمس، الجدل حيال مستقبل مدربه هانزي فليك، مستبعداً رحيله من أجل خلافة المدرب يواكيم لوف مع «المانشافت» عقب نهائيات كأس أمم أوروبا الصيف المقبل.

كما دعا رومينيغه لعودة الهدوء إلى أروقة النادي البافاري، بعد تأزم العلاقة بين فليك والمدير الرياضي لبايرن نجمه البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش.

ومنذ أعلن لوف قراره بالتخلي عن تدريب المنتخب الوطني عقب نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا والمقررة من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين، بات اسم فليك معاونه السابق بين عامي 2006 و2014 على كل لسان، فيما شرع الأخير باب الشكوك بعدم نفيه احتمالية رحيله عن بافاريا قبل نهاية عقده في عام 2023.

وأمام حالة التوتر التي أثارتها هذه المسألة داخل أروقة حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، أكد رومينيغه أنه لن يسمح برحيل مدربه.

وقال رومينيغه لصحيفة «دي فيلت» اليومية الألمانية «هو ليس احتمالاً، بل حقيقة».

وتابع: «لدينا جميعاً المصلحة في الذهاب إلى نهاية ما اتفقنا عليها بالعقد»، في إشارة إلى العقد الموقع مع فليك في نوفمبر 2019.

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