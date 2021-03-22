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الامارات | فوز نواعم الجزيرة والنصر في دوري اليد

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جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز نواعم الجزيرة والنصر في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسمت الأرض في وجه أصحابها في افتتاح مرحلة الإياب لدوري كرة اليد للسيدات، أول من أمس، بعد فوز الجزيرة على الفريق الدولي «41-23»، والنصر على فريق العميد «31-29». وواصلت سيدات الجزيرة صدارتهن الترتيب العام بثماني نقاط، بفارق نقطتين عن النصر.

وعرف الجزيرة كيفية تحقيق انتصاره العريض على الفريق الدولي، بعد شوط أول أنهاه متفوقا «23-9»، وشوط ثانٍ «41-23». وفرّطت سيدات العميد في فرصة إنهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل «16-16»، بعد شوط ثانٍ شهد صحوة للاعبات النصر، قادتهن إلى تحقيق انتصارهن الصعب بفارق الهدفين، وبنتيجة «31-29».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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