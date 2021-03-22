الامارات | «العين» تصيب عجمان مرتين

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين» تصيب عجمان مرتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدادت وضعية عجمان سوءاً في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بخسارته على ملعبه أمام العين، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، لحساب الجولة 22 من المسابقة.

وتجمّد رصيد البرتقالي عند 11 نقطة، ليتراجع إلى المركز 13 على لائحة الترتيب العام لجدول المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الفجيرة الذي فاز على النصر.

وجاء هدفا المباراة عن طريق اللاعب الشاب، محمد عباس (15)، وكودجو لابا (86)، ليرفع الزعيم رصيده إلى النقطة 37 في المركز السادس.

وكان عجمان الأكثر ضغطاً في الدقائق الأولى، وسنحت له فرصة التسجيل أولاً عبر حسين عبدالرحمن، لولا تدخل مهند العنزي، الذي اصطدمت الكرة به، وتحولت إلى ركنية (5).

وكاد عجمان يستقبل هدفاً من خروج خاطئ من الحارس علي الحوسني، ولكن من حُسن حظه أن الكرة ارتطمت بالقائم (9)، وتحولت دفة اللعب بعد ذلك لمصلحة العين، الذي نجح بعد محاولات عدة في التسجيل عن طريق اللاعب الشاب محمد عباس، مستغلاً سوء تمركز مدافعي عجمان، ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

واستمر العين في اندفاعه الهجومي، وسط بعض المحاولات الخجولة من جانب أصحاب الأرض، لم يُكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم.

ولم يتحرك لاعبو عجمان في الشوط الثاني سعياً للتعادل، واستمروا على تراجعهم وسط أفضلية للعين، الذي سنحت له فرصة أخرى لتعزيز تقدمه من ضربة ثابتة على حدود الصندوق، لعبها البرازيلي إريك، لكن كرته علت العارضة بقليل (51).

وانتفض عجمان عند الدقيقة 69، وسنحت له فرصة مُحققة للتسجيل من عرضية حسين عبدالرحمن، التي مرت أمام مهند العنزي إلى مايغا المنفرد تماماً بالمرمى، وتصدى لها خالد عيسى على مرتين. وأطلق لابا رصاصة الرحمة على عجمان بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة أرضية، سكنت على يمين الحارس.

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