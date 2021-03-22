الامارات | تألق الشباب وتمكين المواهب.. أبرز مكاسب اتحاد كلباء من الفوز على خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الشباب وتمكين المواهب.. أبرز مكاسب اتحاد كلباء من الفوز على خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح اتحاد كلباء مجدداً في تحطيم رقم قياسي جديد بعدد النقاط التي يكسبها في موسم واحد بدوري الخليج العربي، بعد المباراة التي فاز بها على خورفكان بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، ليصل للنقطة 32، محطماً الرصيد السابق (29 نقطة).

وأفرزت المباراة عدداً من المشاهد الجديدة التي ميزت الفريقين في المباراة.

ثقة عالية

لم يَستكِن لاعبي اتحاد كلباء لتأخرهم بهدف حتى الدقيقة 85، على الرغم من أن النتيجة تعد تحصيل حاصل بعد نجاح الفريق في البقاء، عندما ترجم اللاعبون الأداء بإصرار ليسجل الفريق هدفَي الفوز في آخر خمس دقائق، وهي صفة فنية ميزت «النمور».

مكاسب الشباب

سجل هدفي فوز اتحاد كلباء، اللاعبان أحمد عامر وسلطان عادل، وهما من مواهب اتحاد كلباء، من خريجي فرق المراحل السنية، ما يؤكد أن مستقبل الفريق سيكون عامراً بالنجوم المواطنين.

تمكين المواهب

تمكن اللاعبون المواطنون من تسجيل الأهداف، وهي الحالة غير المعتادة، إذ كان للاعبين الأجانب السطوة في تسجيل الأهداف، وهي رسالة للمدربين بضرورة منح اللاعب المواطن ثقة عالية في خط الهجوم.

الدقائق الأخيرة

واصل اتحاد كلباء خطورته التي تميز بها في الكثير من المباريات، بتخصصه في تسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة، التي جمع منها نقاطاً ثمينة، ست منها أمام خورفكان، ما يشير إلى قدرة الفريق على التركيز حتى الدقائق الأخيرة.

خطة بديلة

كشفت المباراة عن حاجة خورفكان إلى إيجاد خطة بديلة عن الاعتماد والتركيز كثيراً على هدافه الأبرز، البرازيلي رامون لوبيز، ومواطنه برونو جوس، وإيجاد حلول بديلة، خصوصاً من المهاجمين الشباب.

• اتحاد كلباء وصل إلى النقطة 32، محطماً الرصيد السابق (29 نقطة).

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