الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راتب

رفض المسؤول الكبير بأحد أندية دوري الخليج العربي طلباً للاعب الصاعد بالفريق بزيادة راتبه مقابل تجديد عقده، ما أغضب ذلك اللاعب، الذي بدأ يفكر جدياً في الرحيل.

ترويج

طلب إداري في أحد الأندية من إعلاميين أن يوجهوا أسئلة محددة لمدرب الفريق حول سبب غياب أحد اللاعبين، وذلك لرفع الحرج عن إدارة النادي بشأن عدم مشاركة اللاعب، وترويج أن الإدارة لا ترغب في استمراره مع الفريق.

هاتف

طلب حارس مرمى لفريق محترف رقم هاتف لاعب أجنبي مؤثر من الفريق الذي ينافسه بعد نهاية المباراة، لكن اللاعب لم يفهم مغزى ذلك، هل هو للتعارف أم لكي يضمه إلى فريقه مستقبلاً.

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